Над Крымом и акваторией морей сбили 11 БПЛА

В период с 05:10 до 08:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Семь БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, шесть — над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Черным морем и один — над территорией Крыма.

О пострадавших или разрушениях в указанных регионах не сообщалось.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. Всего над территорией России было уничтожено 97 украинских БПЛА самолетного типа.

Анна Гречко