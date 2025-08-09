Над Крымом и акваторией морей сбили 11 БПЛА
В период с 05:10 до 08:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Семь БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, шесть — над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Черным морем и один — над территорией Крыма.
О пострадавших или разрушениях в указанных регионах не сообщалось.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. Всего над территорией России было уничтожено 97 украинских БПЛА самолетного типа.