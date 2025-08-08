Ильхам Алиев прибыл в Белый дом

Президент США Дональд Трамп встретил у входа Белого дома президента Азербайджана Ильхама Алиева. Менее чем за час до этого в Белый дом прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Трансляцию с места ведет Associated Press.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Как ранее сообщал Дональд Трамп, президенты Армении и Азербайджана подпишут «мирные соглашения». О планируемом соглашении СМИ сообщали 6 августа. На следующий день Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом. Встречу на уровне первых лиц государств также подтвердили в Ереване.

Ожидается, что в меморандуме будут провозглашены обязательства по достижению мира. Это не юридически обязывающий документ, но Вашингтон может представить его как дипломатический успех.

