Алиев прибыл с визитом в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Ожидается, что завтра он примет участие в трехсторонних переговорах с президентом США Дональдом Трампом и премьером Армении Николом Пашиняном.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон»,— говорится в сообщении пресс-службы.

На военной авиабазе Эндрюс (штат Мэрилэнд) азербайджанского лидера встречали официальные лица.

Ильхам Алиев в преддверии визита в Вашингтон поблагодарил Дональда Трампа «за стремление помочь Азербайджану и Армении» и выразил надежду на то, что «он доведет дело до конца», имея в виду подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее СМИ сообщали, что 8 августа президент США Дональд Трамп проведет трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Информацию подтвердили в правительстве Армении, указав, что встреча проводится «для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе».

Анастасия Домбицкая