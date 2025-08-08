Пашинян прибыл на встречу с Трампом в Белый дом

Премьер-министр Армении Никола Пашинян прибыл в Белый дом, где сегодня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Трамп встретил армянского премьер-министра у входа резиденции. Трансляцию с места ведет Associated Press.

6 августа стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве США подпишут меморандум о взаимопонимании. Встречу на уровне первых лиц государств подтвердили в Ереване. 7 августа Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом.

Ожидается, что в меморандуме будут провозглашены обязательства по достижению мира. Это не юридически обязывающий документ, но Вашингтон может представить его как дипломатический успех.

