В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА

Сегодня, 8 августа, на территории Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале главы города Андрея Прошунина. Первый раз 8 августа угроза атаки БПЛА была объявлена около 13:00 (мск). В 16:00 (мск) ее отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти снова рекомендовали жителям укрыться в комнате, окна которой не выходят на сторону моря. В качестве укрытия также рекомендовано использовать помещение без окон (коридор, ванная комната, туалет, кладовая).

Находящимся на улице власти рекомендовали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвалах, тоннелях, подземных переходах и парковках.

Мэрия предупредила, что использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов небезопасно.

Власти обратились к жителям с просьбой: «Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях: работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки».

Дмитрий Холодный