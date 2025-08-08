Через КПП между Россией и Абхазией восстановлено движение транспорта

Движение автотранспорта через контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе России с Абхазией восстановлено после временных ограничений из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает «Росгранстрой».

В МВД Абхазии отмечают, что на подъезде к приграничной территории движение остается затрудненным. Транспортный поток регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Приоритет при пересечении границы отдается экскурсионному транспорту, автобусам и маршрутным такси.

До восстановления работы КПП «Псоу» образовалась автомобильная пробка протяженностью около 2 км. Причиной временного прекращения движения стали ограничения режима работы пункта пропуска из-за беспилотной опасности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Сочи объявили об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасность для жителей и туристов города миновала. Глава города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы служб по обеспечению безопасности жителей и туристов.

Анна Гречко