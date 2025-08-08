На границе Абхазии и России образовалась пробка длиной в 2 км

На контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе Абхазии и России образовалась автомобильная пробка протяженностью около 2 км. Причиной стали временные ограничения режима работы КПП из-за беспилотной опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

В связи с увеличением транспортного потока в районе пограничного перехода для усиления контроля и обеспечения проходимости дополнительно направлены экипажи ГАИ МВД Республики Абхазия.

Сотрудники абхазской милиции на постах ДПС «Мюссера» и «Бзыбь» информируют водителей о ситуации на границе и рекомендуют следовать в обратном направлении для предотвращения роста заторов.

«Министерство внутренних дел Республики Абхазия мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для ее стабилизации»,— цитирует сообщение агентство.

8 августа контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе Абхазии и России временно закрыли из-за угрозы атаки украинских дронов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Сочи объявили об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасность для жителей и туристов города миновала. Глава города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы служб по обеспечению безопасности жителей и туристов.

Анна Гречко