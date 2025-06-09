Кубань заняла 46-е место в РФ по доступности бензина

Краснодарский край занял 46-е место среди субъектов РФ по показателю доступности автомобильного бензина. Согласно расчетам, основанным на соотношении средней заработной платы и стоимости литра бензина марки АИ-92, жители региона могут приобрести 1043 литра топлива. Стоимость одного литра в крае составляет 57,48 руб., что на 2,6% выше уровня декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Исследование, проведенное РИА «Новости», охватило все регионы страны и позволило сформировать рейтинг доступности топлива для населения. Краснодар опередил соседнюю Ростовскую область, она оказалась на 59-й позиции: там на среднемесячную зарплату возможно приобрести 968 литров бензина, при цене 56,74 руб. за литр, что на 1,9% выше прошлогоднего значения.

Лидирующие позиции в рейтинге удерживают Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, где объем приобретаемого бензина превышает 2 тыс. литров. Средний по стране показатель составляет 1385 литров. В нижней части списка — Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария, где доступный объем топлива не превышает 700 литров на среднюю зарплату.

Вячеслав Рыжков