Мэр Сочи: пострадавших и повреждений в городе нет

Мэр города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы по обеспечению безопасности жителей и отдыхающих. По его данным, пострадавших и повреждений в городе нет, инфраструктура функционирует в штатном режиме. Сигнал о беспилотной угрозе в Сочи продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

После объявления тревоги людей немедленно эвакуировали с пляжей и разместили в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных учреждениях. Все службы выполняют действия согласно утвержденным алгоритмам.

«В таких ситуациях все службы и коллективы предприятий должны работать как единая команда», — сообщил мэр.

Власти призвали жителей и гостей курорта оставаться в безопасных местах до отмены экстренного сигнала. Администрация также просит не фиксировать и не публиковать работу противовздушной обороны, следить за информацией только в официальных источниках.

Лия Пацан