В Сочи работает ПВО

В Сочи работает система противовоздушной обороны (ПВО). Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин. Все экстренные службы города приведены в состояние максимальной готовности под координацией оперативного штаба.

Власти просят жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Особое внимание уделяется тем, кто живет рядом с береговой линией: рекомендуется оставаться в помещениях без окон и не выходить на улицу.

Горожан также просят воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, а также действий специальных служб. Это необходимо для безопасности и предотвращения распространения информации, которая может быть использована злоумышленниками.

В социальных сетях сообщают, что с сочинских пляжей эвакуируют отдыхающих.

Лия Пацан