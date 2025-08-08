Над Кубанью сбили 2 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 8 августа уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего в период с 09:45 до 11:15 было сбито 13 БПЛА: шесть — над Орловской областью, три — над Курской, два — над Кубанью, один — над Тульской областью и еще один — над акваторией Азовского моря.

О пострадавших или разрушениях на территории региона не сообщалось.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с утра в Краснодарском крае действует режим «Беспилотная опасность» — о риске падения БПЛА власти объявили утром. Подобная ситуация наблюдалась и днем ранее, 7 августа. Жители региона заявили о проблемах с мобильным интернетом из-за угрозы атаки беспилотников.

Анна Гречко