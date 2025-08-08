На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Соответствующее предупреждение жители региона получили в 10:27 в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещениях без остекления... Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании»,— говорится в сообщении МЧС.

При падении БПЛА необходимо обратиться в службу 112.

Наталья Решетняк