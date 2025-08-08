Краснодарцы сообщили о сбоях мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА

Жители Кубани и Краснодара утром 8 августа сообщили о проблемах с мобильным интернетом. Пользователи в соцсетях также пожаловались на невозможность вызвать такси через приложения. По данным сервиса сбой.рф, край вошел в тройку регионов по наибольшему количеству поступивших обращений.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас в Краснодарском крае действует режим «Беспилотная опасность» — о риске падения БПЛА власти объявили утром. Подобная ситуация наблюдалась и днём ранее, 7 августа.

В июне 2025 года власти Краснодарского края заявляли, что в случае угрозы атак БПЛА мобильный интернет в регионе начнут временно ограничивать, чтобы минимизировать возможный ущерб. Проводной интернет при этом продолжает работать в штатном режиме.

Анна Гречко