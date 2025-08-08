Краснодар возглавил рейтинг популярных направлений Кубани в l полугодии

Краснодар возглавил рейтинг самых популярных направлений Кубани в первом полугодии 2025 года. Краевую столицу выбирали 26% туристов, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса Tutu.ru.

Сочи занял второе место с 16% от общего количества поездок. На третьей строчке оказался Адлер, куда отправились 12% путешественников.

Как отмечают аналитики, Краснодарский край сохраняет позиции в тройке лидеров среди российских туристических направлений как зимой, так и летом. Однако в 2025 году специалисты фиксируют небольшое снижение интереса к региону по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Падение спроса наблюдается с февраля.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Геленджик стал лидером по доходности посуточной аренды жилья среди российских городов-миллионников и популярных туристических локаций. Сдача стандартной квартиры площадью 35 кв. м на курорте принесла 42,5% годовых по итогам 2024 года.

