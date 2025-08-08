Красная Поляна вошла в топ направлений для летнего отдыха в горах

Красная Поляна заняла вторую строчку в топе направлений для летнего отдыха в горах. Исследование подготовил сервис бронирований Твил.ру к Международному дню альпинизма, который отмечается 8 августа. Аналитики отмечают, что, по данным Минэкономразвития, в 2024 году интерес к российским горным курортам вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В 2025 году статистика еще формируется, однако, по словам экспертов, уже заметен рост спроса на отдых в отдельных регионах. Так, Архыз показал увеличение популярности на 55%, Кисловодск — на 21%, Горно-Алтайск — на 12%. Анализ заявок, исключающий направления с выходом к морю, вывел Кисловодск на первую строчку рейтинга, второе место заняла Красная Поляна, третье — Красноярск, где спрос вырос на 70%.

В десятку наиболее востребованных горных направлений лета 2025 года вошли: Кисловодск (Ставропольский край, 4580 руб. за ночь при средней продолжительности поездки шесть ночей), Красная Поляна (Краснодарский край, 6404 руб., четыре ночи), Красноярск (3697 руб., три ночи), Пятигорск (4066 руб., пять ночей), Архыз (7573 руб., три ночи).

Вячеслав Рыжков