Американского певца Acon встретили в Сочи с караваем и казачьим хором
Американский R'n'B и поп-исполнитель Acon прибыл в Сочи накануне своего концерта. В отеле артиста встретили в традиционном стиле — с караваем, русскими сладостями и выступлением казачьего хора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы «Мантера», в одном из отелей которой он остановился.
Фото: pinterest.com
«В новом отеле Mantera Supreme его прямо сейчас ярко встречают с южным вайбом — атмосферная велком-зона с караваем, русскими сладостями и казачьим хором»,— говорится в сообщении.
По информации организаторов, Acon выступит в Сочи 8 августа, а затем даст концерт в Москве. В Сочи артист будет проживать в президентском люксе площадью 188 кв. м.