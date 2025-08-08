Кредиторы пошли в сад

Арбитражный суд Ставропольского края ввел наблюдение в отношении агрокомпании «Сады Бештау» из Минеральных Вод по требованию Альфа-банка. Задолженность предприятия перед банком превышает 387 млн руб. АО «Россельхозбанк» также выступило кредитором должника с требованиями на сумму 300 млн руб. Банк потребовал заморозить все счета компании и арестовать имущество, включая сады площадью 232 га. Однако суд отклонил ходатайство об аресте активов компании, поскольку не были представлены доказательства намерений должника избавиться от имущества. Общая задолженность агрофирмы перед кредиторами составляет около 766 млн руб. По оценкам экспертов, у предприятия невысокие шансы на восстановление финансового состояния, учитывая прибыль 9 млн руб. по итогам 2024 года и значительную сумму требований кредиторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В отношении ООО «Сады Бештау» Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения. Компания занимается выращиванием многолетних культур в Минеральных Водах. Временным управляющим назначен Алексей Дудин — участник Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Инициатором банкротства предприятия выступил Альфа-банк. Суд включил в третью очередь реестра требования АО «Альфа-банк» на сумму 387 млн руб. Из них основной долг составляет почти 300 млн руб., проценты — 11,8 млн руб., неустойка за просрочку — 72,1 млн руб., штрафы за нарушение процентных обязательств — 3,1 млн руб. и санкции за несоблюдение условий кредитного оборота — 185,6 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Бештау» зарегистрировано в 2015 году в Минводах. Основной вид деятельности — выращивание многолетних культур. Учредитель — Василий Хайнов. Выручка ООО за 2024 год составила 47 млн руб., прибыль — 9 млн руб.

Согласно определению суда, задолженность агрофирмы перед банком образовалась из-за нарушений обязательств по поддержанию кредитного оборота. Долг возник по соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии от 17 апреля 2024 года с основным заемщиком ООО «Агро-партнер» и договору поручительства с компанией «Сады Бештау».

Рассмотрение дела по итогам наблюдения назначено на 10 декабря 2025 года. К этой дате управляющий должен представить отчет о деятельности с выводами о финансовом положении должника и возможности восстановления платежеспособности, а также протокол первого собрания кредиторов. Руководство предприятия обязано передать управляющему документы, отражающие экономическую деятельность за три года, и предоставлять информацию по требованию.

Россельхозбанк также подал заявление в суд о признании ООО «Сады Бештау» банкротом. Кредитор требует включить в реестр задолженность компании на сумму 308,4 млн руб. Из нее 294,3 млн руб. — основной долг, а 14,1 млн руб.— неустойка. Требования обеспечены залогом имущества должника по 12 договорам, заключенным с декабря 2021 года по февраль 2024-го.

Кроме того, АО «Россельхозбанк» требовало арестовать имущество должника: 29 земельных участков и здания в селах Дунаевка и Прикумское Минераловодского района, денежные средства на банковских счетах, транспорт и технику. Банк просил наложить арест и на сады агрофирмы площадью более 232 га в селе Дунаевка. Залоговая стоимость садов составляет 146 млн руб. Однако суд отклонил это требование из-за отсутствия доказательств попыток должника избавиться от принадлежащего ему имущества.

Заявления о включении в реестр требований ООО «Сады Бештау» также подали ООО «Каргилл» (23,1 млн руб.) и ООО «ФЭС-Арго» (47,5 млн руб.). Решение о включении требований Россельхозбанка и двух фирм в реестр должника пока не принято судом.

Общая сумма требований четырех кредиторов к должнику на август 2025 года составляет около 766 млн руб.

Конкурсный управляющий компании «Сады Бештау» Алексей Дудин не ответил на вопросы корреспондента «Ъ-Кавказ» о возможностях выхода предприятия из процедуры банкротства и перспективах возобновления работы.

Партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков говорит, что подача кредитором заявления о банкротстве, как и факт предъявления требований иными кредиторами до введения соответствующей процедуры, свидетельствует о наличии у предприятия финансовых проблем и отсутствии у него возможности расплатиться по своим обязательствам.

«Можно сопоставить размер активов компании с размером пассивов — предъявленными требованиями кредиторов — для оценки возможности произвести их погашение. Однако размер активов сам по себе не свидетельствует о наличии достаточных денежных средств для их погашения. При достаточности активов для погашения требований кредиторов или погашении обязательств за счет третьего лица, а также в случае заключения мирового соглашения по делу, дело о банкротстве будет прекращено, компания продолжит свою деятельность»,— объясняет эксперт.

Пока сделать исчерпывающий вывод о финансовом состоянии должника крайне затруднительно: ответ на этот вопрос станет более понятен после публикации отчета финансового управляющего о состоянии должника, комментирует управляющий партнер Адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.

«О состоянии должника будут также свидетельствовать вводимые в дальнейшем банкротные процедуры: финансовое оздоровление, внешнее управление или конкурсное производство. В случае признания должника несостоятельным и введения в отношении него процедуры конкурсного производства сразу после процедуры наблюдения, вероятность полного удовлетворения требований кредиторов будет крайне низкой»,— считает господин Хантимиров.

Он предположил, что с учетом открытых данных о финансовом состоянии должника (показателей прибыли 9 млн руб. и сумме требований кредиторов) шансы на восстановление финансового состояния — невысокие.

Тат Гаспарян