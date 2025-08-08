Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 9–10 августа
7 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых режиссерский дебют Кристиана Суигала «Свободные люди» и комедия с участием Стаса Костюшкина «Отель-Матель». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Свободные люди
- Режиссер: Кристиан Суигал
- В ролях: Деннис Куэйд, Джейкоб Тремблей, Терри Дж. Нельсон, Роберт Крисст, Кезия ДаКоста, Ник Офферман
- Жанр: триллер, драма, криминал / США / 100 мин.
- В прокате: с 7 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «… слушателям он не дает юридические советы, а проповедует свои принципы: аккуратный дядечка весь в белом несет чушь за гранью горячечного бреда. О том, что свидетельства о рождении граждан США помечены "числом зверя". О том, что доллар — пустая бумажка и не домовладельцы должны банкам, а банки — домовладельцам, причем в девятикратном размере, ведь банки прокручивают их доллар по девять раз. Логично, не так ли?».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Граждане Кейны».
Затерянное место
- Режиссер: Александр Ажа
- В ролях: Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез
- Жанр: ужасы / США, Канада, Франция / 101 мин.
- Слоган: «Тьма поглотит каждого»
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Global Film»: «Женщина с двумя сыновьями-близнецами живёт в лесном доме, который защищает их от зла. Отходить от дома нужно обязательно обвязавшись верёвкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснётся тебя и захватит твой разум. Дети беспрекословно подчиняются правилам матери, но вскоре один мальчик начинает сомневаться в истинности ее убеждений».
Джульетта и Ромео
- Режиссер: Тимоти Скотт Богарт
- В ролях: Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт
- Жанр: мелодрама, драма, мюзикл / США, Италия / 122 мин.
- Слоган: «Любовь никогда не умрет»
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Capella Film»: «1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав могущественных кланов — либо граф Монтекки, либо граф Капулетти; у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. Но все планы спутывает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки».
Атель-Матель
- Режиссер: Игорь Багатурия
- В ролях: Ян Цапник,Анастасия Панина, Юсуп Омаров Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям».
Детки: Инструкция не прилагается
- Режиссер: Марина Сересески
- В ролях: Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Ситте, Яилене Сьерра, Эмбер Шена Уильямс
- Жанр: комедия / Испания / 109 мин.
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Пионер»: «Лео — закоренелый холостяк, живущий одним днем в маленьком приморском городке на Канарских островах. Его беззаботное существование нарушает неожиданное появление бывшей возлюбленной, которая оставляет ему на руках младенца и бесследно исчезает».
Письма о любви
- Режиссер: Полли Стил
- В ролях: Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер, Гэбриел Бирн, Донал Финн, Олуэн Фуэре, Мишель Люси
- Жанр: мелодрама / Великобритания, Ирландия / 109 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «…все персонажи — возможно, в силу особенностей ирландской ментальности — напрямую обращаются к Богу. И не только просят его о чем-то, но чуть ли не шантажируют и угрожают. Происходит это непременно на лоне природы — на пленяющем дикой красотой скалистом морском берегу. Картинные ландшафты острова, запечатленные камерой оператора Дэмиена Эллиотта, становятся важной составляющей "высокого штиля" фильма. Как и почти без перерыва льющаяся сентиментальная музыка».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Любовь в сахарном сиропе».
28 дней
- Режиссер: Алессандро Тонда
- В ролях: Клаудио Сантамария, Соня Бергамаско, Анна Ферцетти, Массимилиано Росси, Андрея Джаннини, Марта Джованноцци
- Жанр: драма / Италия, Бельгия / 108 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Достоинство фильма и в том, что он, пусть и по касательной, но говорит о трагедии Ирака, нисколько не демонизируя даже похитителей. Печальные и совсем молодые стражи Джулианы вовлечены помимо своей воли в военный водоворот, на их лицах — печать неминуемой гибели, а на прощание они от всего сердца дарят узнице изящную цепочку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драма спит, она устала».
Одно целое
- Режиссер: Майкл Шэнкс
- В ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд, Джек Кенни
- Жанр: ужасы / Австралия, США / 102 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Несколько старых добрых "бу!"-эффектов расставлены в нужных местах и действуют вне зависимости от зрительского желания им поддаваться. А физиологично-телесные эпизоды, количество и откровенность которых нарастают по ходу фильма, заставляют ежиться от дискомфорта. При этом в фильме на удивление много юмора, хотя смех получается скорее нервный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Слипнется — слюбится».
Рыжая Соня
- Режиссер: М. Дж. Бассетт
- В ролях: Матильда Лутц, Роберт Шиэн, Рона Митра, Мартин Форд, Тревор Ив, Вероника Феррес
- Жанр: фэнтези, боевик / США / 110 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Главную роль сыграла итальянка Матильда Лутц. Она не очень похожа на женщину, способную удержать в руках меч, а тем более им орудовать, зато уж кольчужное бикини сидит на ней хорошо. Бикини это занимает центральное место в картине, очевидно, знаменуя отказ создателей от пресловутого "мужского взгляда" и подчеркивая силу и независимость героини».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Бикини народной войны».
Мой папа — медведь
- Режиссер: Максим Максимов
- В ролях: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Андрей Пынзару, Александр Головин, медведь Том
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Маше уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные. Но однажды вместо него из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой».