Госдеп не подтвердил сообщения СМИ об условиях Трампа для встречи с Путиным

Первый заместитель представителя Госдепа Томми Пиготт отказался подтверждать информацию, что президент США Дональд Трамп согласится встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, только если тот проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее об этом сообщил ABC News со ссылкой на источники в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной»,— сказал господин Пиготт (трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепа). Он переадресовал вопросы о деталях графика господина Трампа в Белый дом.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Место будет обнародовано позже. ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома утверждал, что встреча еще не согласована.

