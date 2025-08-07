Госдеп не подтвердил сообщения СМИ об условиях Трампа для встречи с Путиным
Первый заместитель представителя Госдепа Томми Пиготт отказался подтверждать информацию, что президент США Дональд Трамп согласится встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, только если тот проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее об этом сообщил ABC News со ссылкой на источники в Белом доме.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной»,— сказал господин Пиготт (трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепа). Он переадресовал вопросы о деталях графика господина Трампа в Белый дом.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Место будет обнародовано позже. ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома утверждал, что встреча еще не согласована.
