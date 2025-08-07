ABC: встреча Путина и Трампа не была согласована

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не была согласована, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что место встречи согласовано, но будет обнародовано позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Собеседник телеканала из Белого дома сказал, что нет согласования не только по месту, более того — американская сторона выдвигает условие: Дональд Трамп согласится встретиться с Владимиром Путиным, если тот проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Юрий Ушаков сообщал, что сейчас в Кремле сконцентрированы именно на двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, а переговоры с Владимиром Зеленским на повестке не стоят. Владимир Путин говорил, что не против встретиться с президентом Украины, но для этого должны быть созданы условия, а до них, «к сожалению, пока еще далеко».