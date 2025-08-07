Мир на двоих
После визита Уиткоффа Дональд Трамп засобирался на встречу с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп готов в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным для поиска решения украинского конфликта. Об этом Трамп заявил после поездки его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, которую он назвал «очень продуктивной». Как сообщил 7 августа помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, место встречи уже согласовано и она может пройти на следующей неделе. Судя по всему, прямой диалог лидеров США и России мог стать возможным благодаря новым российским предложениям, заинтересовавшим Трампа. Москва и Вашингтон впервые получили реальный шанс договориться по Украине на уровне первых лиц, несмотря на угрозу введения санкций США против партнеров России.
Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом (июль 2018 года)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Переговоры спецпосланника Уиткоффа в Москве вызвали у президента Трампа новый всплеск интереса к диалогу с Россией после жесткой риторики о его «разочаровании» Владимиром Путиным и объявления 10-дневного ультиматума с требованием завершить боевые действия на Украине к 8 августа.
Сообщив, что он не считает переговоры Уиткоффа в российской столице «прорывом», президент США в то же время назвал их «очень продуктивными» и превзошедшими ожидания.
В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.
«Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча. Есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают»,— сообщил президент США, отвечая на вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на переговоры.
Принципиальным моментом в заявлении президента США стало его признание, что анонсированная им дипломатия на уровне первых лиц не может привести к быстрому решению.
«Это долгий путь. Он по-прежнему долгий»,— пояснил президент США, добавив, что в течение следующих недель он сможет получить более четкое представление, насколько близко завершение конфликта на Украине. Свое нежелание делать прогнозы по поводу скорого хеппи-энда, на которые он не скупился раньше, Трамп объяснил тем, что не хочет новых разочарований.
Самой главной политической декларацией стало заявление Трампа о готовности не самоустраняться от решения украинского конфликта и не пускать его на самотек.
«Там нет американских солдат, но я чувствую обязательство остановить это»,— отметил Дональд Трамп.
Подтверждением неотменяемого для западных союзников американского лидерства в украинском урегулировании стал состоявшийся поздно вечером в среду, 6 августа коллективный телефонный разговор президента Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом разговоре, в котором также принял участие Владимир Зеленский, со ссылкой на украинский источник первым сообщило агентство AFP.
Сам же Дональд Трамп, описывая свои переговоры с европейскими союзниками, поспешил записать их в сторонников мира на Украине при американском лидерстве. «Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели»,— написал он в соцсети Х.
Комментируя предстоящую встречу лидеров США и России, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, принимавший участие в переговорах со спецпосланником Уиткоффом, сообщил 7 августа, что «по предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне».
«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке»,— добавил господин Ушаков, по словам которого место проведения встречи президентов РФ и США уже согласовано и будет объявлено позднее. «Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно»,— резюмировал представитель Кремля.
Как сообщила, ссылаясь на два источника в администрации США, газета The New York Times, президент Трамп намерен лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, после чего он планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
В свою очередь, по информации телеканала СNN, президент США уже поручил своей команде организовать встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским как можно скорее. В сообщении CNN отмечается, что обычно на подготовку встреч Трампа с мировыми лидерами «требуется время», однако на этот раз глава Белого дома «попросил свою команду действовать быстро» и его помощники «немедленно приступили к планированию встреч».
В то же время, один из служащих Белого дома пояснил CNN, что выполнить это поручение в столь сжатые сроки будет сложно, учитывая необходимость проведения большой подготовительной работы, а также трудности с логистикой.
Рассуждая о перспективах переговорного процесса после визита Уиткоффа в Москву, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что встреча спецпосланника Трампа с Владимиром Путиным приблизила завершение конфликта на Украине.
По его словам, российская сторона разъяснила, на каких условиях она будет готова заключить мир с Украиной.
«Мы определенно стали ближе к урегулированию. Возможно, впервые с того момента, как эта администрация начала работу, у нас есть конкретные примеры вещей, которые Россия требует для прекращения войны»,— сообщил Рубио, добавив, что «впереди предстоит еще много работы».
Напомним, что российская сторона в ходе встречи со Стивеном Уиткоффом передала президенту Трампу некоторые сигналы по украинскому вопросу, о чем сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Несмотря на то, что содержание предложений не раскрывается, глава американской дипломатии признал, что ключевую роль в разрешении украинского конфликта имеет решение территориальных вопросов. «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны — это территории»,— заявил Рубио, по словам которого США ждут уступок как от Киева, так и от Москвы
Госсекретарь США также сообщил о том, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «в ближайшие пару дней», хотя он пока и не запланирован.
Учитывая, что визит Уиткоффа в Москву состоялся переде истечением ультиматума Трампа, вопрос о том, какое решение он примет по анонсированным санкциям остается открытым.
«Президент должен будет принять это решение в течение следующих 24–36 часов. Многое зависит от того, как в ближайшие дни будут обстоять дела и каким окажется прогресс. И в конечном счете президент должен будет решить, считает ли он необходимым вводить санкции»,— признался госсекретарь Рубио.
Отвечая на вопросы журналистов уже после переговоров Уиткоффа в Москве, Дональд Трамп допустил, что все же введет дополнительные пошлины в отношении Китая за торговлю с Россией. «Это может произойти, может. Зависит от того, как у нас будут обстоять дела»,— заметил он. В то же время он не исключил, что отменит дополнительные пошлины против Индии в случае нормализации ситуации на Украине.
«Мы определим это позже»,— уточнил Трамп.