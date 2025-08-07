Мир на двоих

Президент США Дональд Трамп готов в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным для поиска решения украинского конфликта. Об этом Трамп заявил после поездки его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, которую он назвал «очень продуктивной». Как сообщил 7 августа помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, место встречи уже согласовано и она может пройти на следующей неделе. Судя по всему, прямой диалог лидеров США и России мог стать возможным благодаря новым российским предложениям, заинтересовавшим Трампа. Москва и Вашингтон впервые получили реальный шанс договориться по Украине на уровне первых лиц, несмотря на угрозу введения санкций США против партнеров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры спецпосланника Уиткоффа в Москве вызвали у президента Трампа новый всплеск интереса к диалогу с Россией после жесткой риторики о его «разочаровании» Владимиром Путиным и объявления 10-дневного ультиматума с требованием завершить боевые действия на Украине к 8 августа.

Сообщив, что он не считает переговоры Уиткоффа в российской столице «прорывом», президент США в то же время назвал их «очень продуктивными» и превзошедшими ожидания.

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

«Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча. Есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают»,— сообщил президент США, отвечая на вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на переговоры.

Принципиальным моментом в заявлении президента США стало его признание, что анонсированная им дипломатия на уровне первых лиц не может привести к быстрому решению.

«Это долгий путь. Он по-прежнему долгий»,— пояснил президент США, добавив, что в течение следующих недель он сможет получить более четкое представление, насколько близко завершение конфликта на Украине. Свое нежелание делать прогнозы по поводу скорого хеппи-энда, на которые он не скупился раньше, Трамп объяснил тем, что не хочет новых разочарований.

Самой главной политической декларацией стало заявление Трампа о готовности не самоустраняться от решения украинского конфликта и не пускать его на самотек.

«Там нет американских солдат, но я чувствую обязательство остановить это»,— отметил Дональд Трамп.

Подтверждением неотменяемого для западных союзников американского лидерства в украинском урегулировании стал состоявшийся поздно вечером в среду, 6 августа коллективный телефонный разговор президента Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом разговоре, в котором также принял участие Владимир Зеленский, со ссылкой на украинский источник первым сообщило агентство AFP.

Сам же Дональд Трамп, описывая свои переговоры с европейскими союзниками, поспешил записать их в сторонников мира на Украине при американском лидерстве. «Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели»,— написал он в соцсети Х.

Комментируя предстоящую встречу лидеров США и России, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, принимавший участие в переговорах со спецпосланником Уиткоффом, сообщил 7 августа, что «по предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне».

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке»,— добавил господин Ушаков, по словам которого место проведения встречи президентов РФ и США уже согласовано и будет объявлено позднее. «Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно»,— резюмировал представитель Кремля.

Как сообщила, ссылаясь на два источника в администрации США, газета The New York Times, президент Трамп намерен лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, после чего он планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

В свою очередь, по информации телеканала СNN, президент США уже поручил своей команде организовать встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским как можно скорее. В сообщении CNN отмечается, что обычно на подготовку встреч Трампа с мировыми лидерами «требуется время», однако на этот раз глава Белого дома «попросил свою команду действовать быстро» и его помощники «немедленно приступили к планированию встреч».

В то же время, один из служащих Белого дома пояснил CNN, что выполнить это поручение в столь сжатые сроки будет сложно, учитывая необходимость проведения большой подготовительной работы, а также трудности с логистикой.

Рассуждая о перспективах переговорного процесса после визита Уиткоффа в Москву, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что встреча спецпосланника Трампа с Владимиром Путиным приблизила завершение конфликта на Украине.

По его словам, российская сторона разъяснила, на каких условиях она будет готова заключить мир с Украиной.

«Мы определенно стали ближе к урегулированию. Возможно, впервые с того момента, как эта администрация начала работу, у нас есть конкретные примеры вещей, которые Россия требует для прекращения войны»,— сообщил Рубио, добавив, что «впереди предстоит еще много работы».

Напомним, что российская сторона в ходе встречи со Стивеном Уиткоффом передала президенту Трампу некоторые сигналы по украинскому вопросу, о чем сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Несмотря на то, что содержание предложений не раскрывается, глава американской дипломатии признал, что ключевую роль в разрешении украинского конфликта имеет решение территориальных вопросов. «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны — это территории»,— заявил Рубио, по словам которого США ждут уступок как от Киева, так и от Москвы

Госсекретарь США также сообщил о том, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «в ближайшие пару дней», хотя он пока и не запланирован.

Учитывая, что визит Уиткоффа в Москву состоялся переде истечением ультиматума Трампа, вопрос о том, какое решение он примет по анонсированным санкциям остается открытым.

«Президент должен будет принять это решение в течение следующих 24–36 часов. Многое зависит от того, как в ближайшие дни будут обстоять дела и каким окажется прогресс. И в конечном счете президент должен будет решить, считает ли он необходимым вводить санкции»,— признался госсекретарь Рубио.

Отвечая на вопросы журналистов уже после переговоров Уиткоффа в Москве, Дональд Трамп допустил, что все же введет дополнительные пошлины в отношении Китая за торговлю с Россией. «Это может произойти, может. Зависит от того, как у нас будут обстоять дела»,— заметил он. В то же время он не исключил, что отменит дополнительные пошлины против Индии в случае нормализации ситуации на Украине.

«Мы определим это позже»,— уточнил Трамп.

Сергей Строкань