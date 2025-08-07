В Сочи изъяли более 100 г мефедрона у подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники уголовного розыска Лазаревского отдела полиции совместно с экипажем ДПС задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в попытке распространения наркотиков. Об этом сообщили в УМВД по городу Сочи.

По оперативным данным, мужчина был причастен к сбыту запрещенных веществ. При досмотре его автомобиля Volkswagen под капотом обнаружили пакет с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что субстанцией оказался мефедрон массой более 100 г.

По версии следствия, задержанный планировал делать «закладки» на территории города. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, хранение или сбыт наркотических веществ).

Подозреваемый заключен под стражу.

Анна Гречко