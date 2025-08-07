Россия и ОАЭ будут вместе развивать «интеллектуальный транспорт»

Минтранс России и Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта беспилотного наземного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин назвал этот документ значимым. Стороны займутся совместными исследованиями, созданием законодательной базы, а также начнут сотрудничать с частными компаниями для разработки инвестиционных решений, отмечает пресс-служба российского ведомства.

«Это интеллектуальный транспорт, это искусственный интеллект в наземном транспорте. Это беспилотный наземный транспорт, и это работа, связанная с транзитом автомобильным транспортом грузов через территорию России»,— сказал журналистам господин Никитин (цитата по ТАСС).

В России уже ездят беспилотные автомобили, напомнил господин Никитин. Их можно обнаружить на трассах М-11, М-12 и ЦКАД. «Нам есть, чему поучиться у коллег, коллегам есть, что посмотреть у нас»,— отметил министр.

Сегодня президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву для запланированных переговоров с Владимиром Путиным. На саммите присутствуют глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр транспорта.