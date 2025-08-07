Кадыров с сыном приехал на переговоры Путина с президентом ОАЭ

На переговорах президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна будут присутствовать глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр транспорта Андрей Никитин. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Господин Кадыров приехал на встречу со своим сыном Адамом Кадыровым. В посте в Telegram-канале он написал, что «встретил дорогого старшего БРАТА (президента ОАЭ.— “Ъ”)» и надеется на конструктивные переговоры.

Сегодня Мухаммеда бен Зейда прибыл в Москву для запланированных переговоров с Владимиром Путиным. В аэропорту «Внуково» его встречали, помимо господина Дмитриева, замглавы МИД России Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств обсудят развитие сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.