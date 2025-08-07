Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом

Самолет президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

В аэропорту президента встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Также у трапа для господина Аль Нахайяна выступил военный оркестр.

6 августа в пресс-службе Кремля сообщили о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна. Главы государств обсудят развитие российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.