Звезда телесериала о Супермене решил стать иммиграционным полицейским

Американский актер Дин Кейн, получивший известность за роль Супермена в телесериале 1990-х годов «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», из патриотических соображений пойдет служить в Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Как заявил актер в интервью Fox News, «наша страна была построена за счет того, что вперед выступали патриоты и делали то, что правильно, независимо от того, было это популярным или нет». По словам Дина Кейна, он искренне верит, что идти служить в ICE — «это правильно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ethan Miller / Reuters Фото: Ethan Miller / Reuters

Господин Кейн также рассказал, что он не только актер, но и офицер полиции в резерве и в свое время приносил присягу на должность помощника шерифа, так что определенный опыт у него есть. По мнению экс-Супермена, США нуждаются в перестройке иммиграционной системы, которая «была разрушена». «Конгресс должен ее исправить, но пока что в дело вмешался президент Трамп, и он решает эту проблему,— заявил актер.— За это народ и голосовал. И я за это голосовал. И он все это решит, а я выполню свою задачу и помогу довести дело до конца».

Между тем деятельность ICE, активизировавшаяся после возвращения в Белый дом президента Трампа, уже стала причиной многочисленных акций протеста в разных городах США. Сотрудники ICE ежедневно проводят рейды, жестко задерживая по несколько тысяч мигрантов и людей без документов, чтобы выполнить поставленную президентом задачу — в течение года выслать из США 1 млн человек. Возмущение общественности также вызывают условия, в которых находятся задержанные в центрах временного содержания ICE.

Алена Миклашевская