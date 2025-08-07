Onet опубликовало переданный России от США план урегулирования на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на вчерашней встрече с президентом России Владимиром Путиным передал ему список предложений по урегулированию конфликта на Украине. Они предполагают согласование прекращения огня и снятие большинства антироссийских санкций, сообщает Onet. Польское издание утверждает, что план Вашингтона был согласован с европейскими странами.

По данным Onet, предложения США включают:

прекращение огня на Украине, а не полноценный мир;

фактическое признание «территориальных приобретений России» путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет;

снятие большинства введенных против России санкций, а в долгосрочной перспективе — возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

При этом в договоренностях нет гарантий нерасширения НАТО, на чем неоднократно настаивала Россия. Также нет обещаний прекратить военную поддержку Украины, однако как подчеркивает Onet, «этот последний пункт российская сторона принимает».

Господа Путин и Уиткофф встретились в Москве 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали место встречи двух президентов, она ожидается на следующей неделе. Господин Ушаков рассказал, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «вполне приемлемым», но детали этого предложения не привел.

