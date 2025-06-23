МИД: гарантией невступления Украины в НАТО может быть отмена решения в Бухаресте

Одной из гарантий невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о возможном будущем членстве. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО»,— пояснил замминистра.

В апреле 2008 года страны НАТО провели саммит в Бухаресте. По его итогам альянс приветствовал стремление Украины и Грузии к членству, но не предоставил плана действий. Фактически это отложило решение вопроса об их вступлении в блок. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в сентябре 2022 года. В июле 2023-го по итогам саммита НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО.

Президент России Владимир Путин называл отказ Украины от вступления в НАТО в числе условий прекращения боевых действий. Также он считает, что украинские власти должны признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии.

О ходе переговоров Москвы и Киева — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».