В Новороссийске сообщили об угрозе применения безэкипажных катеров

В Новороссийске существует угроза применения безэкипажных катеров (БЭК), жителей первой береговой линии просят отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На время угрозы набережную перекрыли, жителям и гостям города рекомендуется избегать открытых пространств у моря.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 7 августа в Новороссийске около 04:23, в городе прозвучали сирены, а также были слышны взрывы. Официальные представители города сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров (БЭК).