В Новороссийске отменили сигнал угрозы атаки безэкипажных катеров

7 августа в Новороссийске около 04:50 утра отменили сигнал тревоги, связанный с угрозой атаки беспилотных катеров (БЭК). По данным городской администрации, опасности для жителей и гостей города больше нет.

Ранее, около 04:23, в городе прозвучали сирены, а также были слышны взрывы. Официальные представители города сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров (БЭК).

На время угрозы набережную перекрыли, а жителям прибрежных районов рекомендовали укрыться в помещениях без окон. Горожанам также советовали избегать открытых пространств у моря.