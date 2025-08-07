Десять человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 56 боеприпасов и 139 БПЛА. В результате пострадали десять мирных жителей. Получили повреждения 15 частных домов, четыре многоквартирных, административное здание и 32 автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Бессоновка, Бехлевка, Бочковка, Красный Октябрь и Ясные Зори ударили восемь беспилотников, два из которых сбиты ПВО. В поселке Октябрьский из-за детонации дрона рядом с коммерческим объектом пострадали четыре подростка. Им оказана медицинская помощь на месте, они продолжат лечение амбулаторно. Также на месте атаки поврежден автомобиль. В селе Ясные Зори в результате атаки БПЛА получила разрушения кровля МКД. Сегодня утром в поселке Октябрьский из-за удара беспилотника повреждены автомобиль и одна квартира в МКД.

В Борисовском районе по селам Акулиновка, Байцуры, Грузское и Новоалександровка Борисовка выпустили один боеприпас и 11 БПЛА, из них три уничтожены. В селах Новоалександровка и Байцуры повреждены по одному автомобилю, в селе Грузское — пять.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Соболевка и Шелаево, а также хутор Леоновка были атакованы 27 БПЛА, десять из которых ликвидированы. На участке автодороги Кукуевка — Долгое вследствие удара дрона по автомобилю ранены супруги. Они получили медпомощь и продолжат лечение дома. В селе Двулучное из-за падения беспилотника на частный дом также пострадал мирный житель. Он будет лечиться амбулаторно. В поселке Уразово повреждены два МКД, три автомобиля, два частных дома и забор другого ИЖС. В селе Соболевка — легковой автомобиль, на хуторе Леоновка — линия газоснабжения, в селе Шелаево — частный дом, в селе Борки — линия электропередачи. В селе Двулучное 5 августа сгорели частный дом и автомобиль.

В Волоконовском районе поселки Малиново, Пятницкое и село Погромец атакованы шестью БПЛА, четыре из которых уничтожены системой ПВО. В поселке Пятницкое получил повреждения легковой автомобиль. Вечером в Волоконовском районе на железнодорожных путях обнаружили подозрительный предмет, из-за чего движение поездов было приостановлено. Информация не подтвердилась.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Санково и Сподарюшино в ходе пяти обстрелов выпустили 20 боеприпасов, а также совершили атаки 31 БПЛА, три из которых ликвидированы. В районе села Дорогощь в результате атаки дрона на автомобиль ранены три мирных жителя. Они лечатся амбулаторно. Всего на месте атаки повреждены три транспортных средства. В селе Головчино получили разрушения коммерческий объект и два автомобиля, на участке автодороги Грайворон — Дорогощь — машина, в селе Дорогощь — частный дом, инфраструктурный объект связи, коммерческий объект и линия газоснабжения, в селе Мощеное — два автомобиля, в селах Мокрая Орловка и Дунайка — по одной «Газели». Ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в поселке Горьковский сгорели три частных дома. Сегодня утром от ударов дронов в селе Дунайка повреждена машина, в селе Безымено сгорел автомобиль.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутор Савченко подверглись семи обстрелам, в ходе которых выпущен 31 боеприпас, и атакам 22 беспилотников, один из которых сбит. В селе Илек-Пеньковка поврежден трактор, в хуторе Савченко — грузовой автомобиль.

Над Старооскольским горокругом системой ПВО ликвидированы четыре БПЛА. В результате повреждены два автомобиля и административное здание.

Над Чернянским районом подавлены два беспилотника. Последствий не зафиксировано.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 28 БПЛА, из которых 24 уничтожены. В городе Шебекино повреждены два частных дома и соцобъект, в селе Белянка — один частный дом, в селе Муром — два. В селе Козьмодемьяновка — машина и забор частного дома, в селе Безлюдовка — хозпостройка и два дачных дома, в селе Первое Цепляево — легковой автомобиль.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, получили повреждения девять частных домов и 28 автомобилей.

Кабира Гасанова