Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 65 боеприпасов и 103 БПЛА. В результате были ранены четыре мирных жителя. Разрушения получили девять частных домов и 28 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе села Бессоновка, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам семи беспилотников. В селе Веселая Лопань в результате детонации БПЛА во дворе частного дома пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение амбулаторно. Дом и две хозпостройки получили повреждения. В селе Николаевка из-за взрыва дрона сгорел частный дом. На хуторе Церковный вследствие сгорел грузовик. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона пострадало здание предприятия. Вчера в больницу обратился раненный в результате атаки БПЛА в селе Никольское 31 июля. Медики диагностировали у него баротравму, лечение продолжит в стационаре.

В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Богун-Городок, Грузское, Стригуны и Цаповка выпустили два боеприпаса и десять беспилотников. В селе Грузское повреждены шесть автомобилей и инфраструктурный объект связи, в селе Стригуны — забор домовладения и хозпостройка.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное и Казинка, хутора Бабка, Кургашки и Леоновка подверглись атакам 35 БПЛА. В Валуйках пострадало помещение предприятия, в поселке Уразово — памятник-самолет, восемь транспортных средств, два коммерческих объекта, забор домовладения, хозпостройка. На хуторе Леоновка повреждены линия газоснабжения и «Газель», на хуторе Бабка — линия электропередачи (ЛЭП), в селе Двулучное — автомобиль. Сегодня рано утром вследствие ударов дронов на хуторе Кургашки получил разрушения частный дом, на хуторе Леоновка — хозпостройка, в районе поселка Уразово сгорела машина.

В Волоконовском районе село Коновалово, хутора Давыдкин и Зеленый Клин атакованы пятью беспилотниками. В Коновалове поврежден частный дом. Кроме того, в результате ударов дронов без света оставались 11 населенных пунктов. Электроснабжение восстановлено.

В Грайворонском округе по поселкам Горьковский и Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Дунайка, Замостье, Новостроевка-Вторая, Почаево, Санково, Сподарюшино и хутору Масычево выпустили 29 боеприпасов и 11 БПЛА. В районе села Дунайка в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мирных жителей. Один из них госпитализирован, второй отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. В селе Головчино пострадала «Газель», в селе Почаево на парковке предприятия сгорела машина. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с беспилотников в поселке Чапаевский повреждена ЛЭП, на хуторе Масычево — грузовик.

В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Староселье, хутора Первомайский и Фищево подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпустили 29 боеприпасов, и атакам 24 БПЛА. В райцентре получил разрушения легковой автомобиль.

В Ракитянском районе в селе Бобрава в результате атаки дрона пострадал автомобиль.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Маломихайловка, Муром, Нижнее Березово-Второе и Ржевка ударили с помощью пяти боеприпасов и десяти беспилотников. В Шебекине в результате обстрела пострадала мирная жительница. После оказания медпомощи ее отпустили домой. В городе повреждены четыре частных дома, три автомобиля, хозпостройка и ЛЭП. В селе Нижнее Березово-Второе в результате атаки дрона разрушения получили автомобиль и частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были повреждены 19 частных домов и 18 автомобилей. Никто из мирных жителей не пострадал.

Алина Морозова