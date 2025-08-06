В Белгородской области трое местных жителей ранены при атаке беспилотника

В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, ранив троих местных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Раненых доставили в местную амбулаторию. У мирной жительницы диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У второго пациента выявили баротравму и ожог околоушной области, у последнего — баротравму.

Для дальнейшего лечения всех пострадавших направят в горбольницу №2 Белгорода. Информация о последствиях атаки уточняется.

Алина Морозова