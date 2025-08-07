Три человека пострадали из-за атак БПЛА в Белгородской области

Валуйский округ Белгородской области снова подвергся атакам вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На автодороге Кукуевка — Долгое дрон ударил по автомобилю с супругами. Их доставили в Валуйскую центральную райбольницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. После оказания помощи пациентов отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль серьезно поврежден.

В селе Двулучное дрон атаковал частный дом, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения живота и спины. Бойцы самообороны эвакуировали его и передали скорой помощи, которая отвезла пациента в Валуйскую ЦРБ. В доме повреждены окна и фасад.

Вечером 6 августа дрон атаковал коммерческий объект в Белгородском районе. Из-за этого были ранены четверо подростков.

Алина Морозова