Под Белгородом из-за атаки дрона ранены четыре подростка

В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области дрон ВСУ взорвался рядом с коммерческим объектом, ранив четверых подростков. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшими стали 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Все они получили баротравмы. Бригада скорой помощи быстро прибыла на место и оказала необходимую помощь, но подростки отказались от госпитализации. Родители пострадавших уведомлены о ситуации и состоянии своих детей, уточнил белгородский губернатор.

Утром стало известно, что за прошлые сутки при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека. На прошлой неделе в результате атаки FPV-дрона в районе поселка Уразово Валуйского округа Белгородской области погибло два мирных жителя, которые шли к автобусной остановке.

Анна Швечикова