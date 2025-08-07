Мосгорсуд утвердил арест главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Фигуранта обвиняют в даче взятки, в июле его отправили в СИЗО до 20 сентября.

Апелляцию подал адвокат Алексей Михальчик 25 июля. Он просил суд назначить главреду запрет определенных действий, домашний арест или отпустить обвиняемого под залог в 3 млн руб. Тогда к жалобе прикрепили поручительства, что фигурант не скроется от следствия.

Как считает следствие, господин Трифонов давал взятки полицейским, чтобы они присылали Baza служебную информацию. Речь идет о правоохранителях из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Общая сумма взяток не превышает 150 тыс. руб.

Господина Трифонова арестовали 23 июля. Тогда же в СИЗО отправили продюсера Baza Татьяну Лукьянову. На следующий день под стражу взяли обвиняемых в получении взяток полицейских. Журналисты вину не признают.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Получил от Baza — признался сразу».

Никита Черненко