В Новороссийске системы видеоконтроля выявили 124 тысячи нарушений с 2020 года

С сентября 2020 года в Новороссийске работают программно-аппаратные комплексы, которые автоматически выявляют административные нарушения. Эти системы фиксируют перевозку сыпучих грузов без защиты, незаконную парковку, нарушения санитарных норм возле мусорных контейнеров и несанкционированное нанесение граффити, сообщили на аппаратном совещании в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За время работы комплексов было вынесено 124,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 331,9 млн руб., из них взыскано 297,2 млн руб.

Комплекс «Дозор МП» выявляет парковку на газонах, блокировку подъездов к мусорным площадкам и граффити на домах. С его помощью зафиксировано 20,6 тыс. нарушений, наложено штрафов на 28,4 млн руб., взыскано 21,9 млн руб.

Система «Дозор М3» контролирует оплату парковки. Она зафиксировала 48,1 тыс. нарушений. Сумма штрафов составила 135 млн руб., взыскано 127,4 млн руб.

Комплекс «Страж» выявляет неоплаченную парковку, перевозку грузов без тента, незаконные свалки и нарушения вывоза мусора. За время работы зафиксировано 55,7 тыс. нарушений. Наложено штрафов на 168,5 млн руб., взыскано 147,9 млн руб.

До конца 2025 года в городе планируют установить 38 новых комплексов «Страж» с функцией контроля санитарного состояния возле мусорных площадок. Также модернизируют систему «Дозор МП» для автоматического выявления граффити на всех зданиях.