Из-за падения беспилотника задерживаются пять поездов в Новороссийск и Анапу

Сегодня около 05:12 на перегоне Величковка – Ангелинская (Краснодарский край) произошло отключение контактной сети после падения обломков беспилотника. В результате задерживаются пять пассажирских поездов, следующих в Новороссийск и Анапу, сообщили в пресс-службе РЖД.

Для обеспечения движения поездов временно перешли на тепловозную тягу. В связи с этим семь пассажирских составов задерживаются с отклонением от графика до трех часов. Пострадавших нет, восстановительные работы продолжаются.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске 7 августа около 04:23 утра включили сирены, в городе были слышны звуки взрывов. Официальные представители города сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров (БЭК).