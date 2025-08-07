На территории Краснодарского края объявили сигнал «Авиационная опасность»

7 августа около 8:44 жителей Новороссийска предупредили, что на территории Кубани объявили сигнал «Авиационная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На время авиационной угрозы жителям края рекомендовали укрыться в комнатах без окон, также горожанам советуют не находиться на открытом пространстве.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске 7 августа около 04:23 утра включили сирены, в городе были слышны звуки взрывов. Официальные представители города сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров (БЭК).