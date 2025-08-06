Союз НТО запросил вновь обсудить киоски с Паслером после встречи с министром АПК

Региональный союз нестационарных торговых объектов (НТО) направил новое обращение врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру о проведении личной встречи с владельцами киосков и обсуждения темы работы торговых точек в Екатеринбурге, рассказал «Ъ-Урал» представитель объединения Роман Ступников. По его словам, встреча представителей организации с министром агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка региона Анной Кузнецовой и директором департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максимом Чаплыгиным, которая прошла по поручению господина Паслера, «не привела к результату».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы ничего не обсудили, нам сказали, что обращение принято и позже нам направят ответ в письменном виде, поблагодарили за конструктив. Надеялись на личную встречу с Денисом Паслером, потому что мы увиделись с люди, с которых и началась реформа НТО, которые продвигали ее и подписывали все распоряжения»,— сказал господин Ступников.

По его словам, он и председатель Союза НТО Денис Рудаков предложили на встрече сохранить 1,5 тыс. киосков, которые существовали в Екатеринбурге на 1 января 2025 года, до выработки общих решений. «Это не 2,9 тыс. НТО, которые существовали в городе, но была надежда, что если не спасти всех, то найдем компромисс между властями и предпринимателями, но не получается»,— добавил он.

В Екатеринбурге активно идет реализация реформы НТО, в рамках которой в 2025 году с улиц города планируют убрать более 1,3 тыс. торговых точек: договоры истекут у 1396 арендаторов, однако мэрия собирается выставить на аукцион только 82 места. Новые правила, принятые думой города в 2024 году, предполагают, что места для установки киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за их размещение вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов с учетом их расположения.

В ходе реализации реформы НТО на ликвидацию торговых точек пожаловались владельцы киосков по продаже печатной продукции. Представители «Роспечати» заявили, что в связи с изменениями не смогут поддерживать работу киосков в Свердловской области. Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в обращении к мэру Алексею Орлову подчеркнула, что область может оказаться в конце рейтинга российских субъектов по обеспеченности киосками с прессой, после чего в мэрии создали рабочую группу по вопросу сноса газетных киосков и продажи печатной продукции. Впрочем, представитель «Роспечати» в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что в компании не получали приглашения для участия в ее работе.

Против сноса ларьков также выступили крупные компании «Русский Холодъ» и «Хладокомбинат №3», с которыми не были продлены договоры на размещение более 50 НТО по продаже мороженного. В «Русском Холоде» заявили, что в результате реформы работу потеряют пенсионеры, которым «после 60-ти лет сложно найти какую-то работу». «Ситуация тупиковая. Мы с этим не согласны, но сделать ничего не можем. Мы готовы сотрудничать с администрацией и соглашаться на их варианты, но вариантов нет»,— добавили представители «Хладокомбината №3».

Василий Алексеев