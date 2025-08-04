Паслер поручил обсудить снос киосков в Екатеринбурге с владельцами ларьков

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анне Кузнецовой обсудить вопросы инициативной группы владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) на личном приеме, сообщили «Ъ-Урал» в свердловском департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель регионального Союза НТО Денис Рудаков рассказал «Ъ-Урал», что владельцы киосков в течение пяти лет обращались к свердловскому правительству с предложениями провести встречи и создать рабочую группу по вопросам работы ларьков, однако получали отказ. Он напомнил, что в 2025 году власти Екатеринбурга планируют убрать с улиц более 1,3 тыс. торговых точек, однако выставить на аукцион всего 82 места. Господин Рудаков добавил, что до реформы НТО в городе работало более 2 тыс. ларьков.

«У нас задача оставить хотя бы то, что осталось. Я понимаю, что мы уже не восстановим то, что убили, но хотя бы сейчас остановить весь процесс. Если Денис Владимирович (Паслер.— "Ъ-Урал") проигнорирует это, это будет катастрофа для сферы НТО»,— пояснил он. Денис Рудаков пояснил, что встреча владельцев ларьков и Анны Кузнецовой пройдет 5 августа в 10:00.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками мэр Алексей Орлов анонсировал в 2024 году. В том же году гордума приняла обновленные условия размещения киосков, которые предполагают предоставление мест для установки НТО только через аукцион и ввод коэффициентов в зависимости от расположения торговой точки, что увеличит плату за размещение ларьков в два-три раза. Позже депутаты поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта.

В ходе реформы НТО на ликвидацию торговых точек пожаловались владельцы киосков по продаже печатной продукции. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в обращении к Алексею Орлову подчеркнула, что в случае реализации изменений регион может оказаться в конце рейтинга обеспеченности киосками прессы среди российских субъектов. Спустя три дня после обращения омбудсмена в мэрии создали рабочую группу по вопросу сноса газетных киосков и продажи печатной продукции, в которую включили представителей горадминистрации, СМИ и «Роспечати».

Против сноса ларьков также выступили крупные компании «Русский Холодъ» и «Хладокомбинат №3», с которыми не были продлены договоры на размещение более 50 НТО по продаже мороженного. В «Русском Холоде» заявили, что в результате реформы работу потеряют пенсионеры, которым «после 60-ти лет сложно найти какую-то работу». «Ситуация тупиковая. Мы с этим не согласны, но сделать ничего не можем. Мы готовы сотрудничать с администрацией и соглашаться на их варианты, но вариантов нет»,— добавили представители «Хладокомбината №3».

Василий Алексеев