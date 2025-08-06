В Дагестане прошли обыски в администрации района, главу которого арестовали в июле

Обыски прошли в администрации Карабудахкентского района Дагестана по делу о превышении полномочий местными чиновниками. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СКР. В июле по делу о хищении 60 млн руб. был арестован глава этого района Махмуд Амиралиев.

Согласно сообщению СКР, чиновников района подозревают в незаконном распоряжении землей близ села Манаскет. По версии правоохранителей, сотрудники администрации передали участок в аренду местному жителю на срок более 20 лет, впоследствии земля была передана в собственность. В октябре 2024 года землю продали третьему лицу и поделили на 47 отдельных участков. Ущерб государству оценивается в 15 млн руб.

В СКР уточнили, что обыски прошли не только в администрации, но и по адресам должностных лиц, изъяты предметы и документы. Уголовное дело возбуждено по пунктам «в», «г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ.

Ранее по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве водопровода для снабжения сел арестовали главу Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев. Для этого его вернули из зоны СВО, куда он убыл в июне. По данным СМИ, господин Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Последний был задержан 25 июня, тоже по делу о хищениях. Суд изъял у него госпредприятие «Дагнефтепродукт» — единственного оператора по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы. 6 августа по делу предпринимателя арестовали активы на общую сумму в 3 млрд руб.