По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестовали активы на 3 млрд руб.

У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовано имущество общей стоимостью более 3 млрд руб. Об этом сообщили в ФСБ.

В ведомстве также заявили, что при совместной работе с МВД и Генпрокуратурой следователи ФСБ смогли раскрыть схему «по хищению у государства» крупнейшего нефтеперевалочного комплекса Северного Кавказа — «Дагнефтепродукта». Установлена причастность Магомед-Султана Магомедова к этому преступлению, подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госсекретарь сдал госсобственность»