Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестовали активы на 3 млрд руб.

ФСБ установила причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению у государства

У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовано имущество общей стоимостью более 3 млрд руб. Об этом сообщили в ФСБ.

В ведомстве также заявили, что при совместной работе с МВД и Генпрокуратурой следователи ФСБ смогли раскрыть схему «по хищению у государства» крупнейшего нефтеперевалочного комплекса Северного Кавказа — «Дагнефтепродукта». Установлена причастность Магомед-Султана Магомедова к этому преступлению, подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

Чем известен госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Читать далее

Подробнее — в материале «Ъ» «Госсекретарь сдал госсобственность»

Новости компаний Все