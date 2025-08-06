Путин и Уиткофф перед началом переговоров пообщались без переводчиков

Кремль опубликовал видео со встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Перед началом переговоров они пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля. На кадрах видно, что у господина Уиткофф с собой был блокнот, на обложке которого — золотой оттиск печати президента Штатов.

С российской стороны в беседе участвует помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Переговоры проходят за закрытыми дверями, без участия СМИ.

Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. В аэропорту его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это пятый визит господина Уиткоффа в Россию в 2025 году. Дональд Трамп говорил, что после переговоров в Москве США примут решение по новым ограничениям в отношении РФ.

Об отношениях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».