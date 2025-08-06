Российские силы ПВО за сутки сбили семь авиабомб и 244 БПЛА

Средствами ПВО за прошедшие сутки сбили над территорией России семь управляемых авиационных бомб. Также были уничтожены 244 беспилотника самолетного типа, следует из сводки Минобороны. Кроме того, Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ.

За ночь силы ПВО сбили 51 БПЛА над пятью российскими регионами. В Ростовской области в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи почти 200 человек остались без электричества. В Белгородской области при ударе дрона пострадали три мирных жителя.