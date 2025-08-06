Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотных катеров в Черном море

Войска российского Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, по складам беспилотников большой дальности в 142 районах в зоне спецоперации. Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника.

Накануне военное ведомство сообщило, что ВС России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» и БПЛА по военным аэродромам ВСУ. В конце прошлой недели Минобороны отчиталось о семи групповых ударах по объектам ВПК Украины.