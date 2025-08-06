200 жителей Ростовской области остались без света в результате атаки БПЛА

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. Пострадавших нет.

По информации главы региона, в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтом специалисты займутся днем, добавил господин Слюсарь.

В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи. Возгорание потушено.