Силы ПВО за ночь сбили 51 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 5 августа до 5:30 мск 6 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 16 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 16 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Крымом, пять — над Воронежской областью, три — над Орловской областью.

В Ростовской области в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 человек. Также нарушена работа водозабора Таловая Балка, никто не пострадал, уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь. В Брянской и Воронежской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.