В Белгородской области при ударе дрона пострадали три человека

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа. Пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раненых доставили в больницу на попутном транспорте. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, у мужчины — баротравму и ожог околоушной области, у второго мужчины — предположительно, баротравму.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам БПЛА. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов: никто не пострадал, но получили повреждения 19 частных домов.