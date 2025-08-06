Из-за гибели комментатора Гришина не станут возбуждать уголовное дело

Возбуждать уголовное деле по факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина, которого сбил поезд, не планируется. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах. Там уточнили, что инцидент «не носит криминального характера», и в подобных случаях уголовное дело могут возбудить, если речь идет о несовершеннолетнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cska.ru Фото: cska.ru

Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет. ЧП случилось в ночь на 5 августа. По данным правоохранительных органов, мужчина переходил пути в неположенном месте. Источник ТАСС утверждал, что комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет РФ начал проверку по факту инцидента.

В 2002–2004 годы Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»). Затем на протяжении трех лет работал на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале». Помимо этого комментировал пять Олимпиад.